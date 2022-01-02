Бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, депортированного из России в Таджикистан, задержали на родине

На него завели уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса – «возбуждение вражды» и «публичные призывы к насильственному свержению строя». Молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В России суд постановил выдворить бойца в начале декабря. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовали на пять тысяч рублей. Это произошло после того, как Чуршанбиева остановили на МКАДе за нарушение правил дорожного движения с недействительными в России правами.