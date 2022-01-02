МВД будет аннулировать бумажные паспорта гражданам, которые получат электронные

Об этом в ведомстве рассказали агентству ТАСС. Уточняется, что два документа будут иметь равную юридическую силу, и получение электронного паспорта будет сугубо добровольным. Паспорта будут выдавать в формате пластиковых карт. в данный момент прорабатывается вопрос о том, какая информация будет напечатана на карте, а какая сохранена на электронном носителе внутри. Пилотными регионами, в которых начнут выдавать электронные паспорта, станут Москва, Московская область и Татарстан. Ожидается, что система заработает в начале следующего года.