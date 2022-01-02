С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге начинает действовать система допуска в торговые центры и заведения общепита только по QR-кодам для привитых от коронавируса или переболевших им. Кроме того, аналогичная система действует и для фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и прочих развлекательных заведений. Свободный доступ сохранился в продуктовые магазины и аптеки. Освобождены от необходимости предъявлять коды граждане с медотводом от вакцинации. Получить код можно и с отрицательным тестом на ковид, но срок его действия составляет 48 часов.