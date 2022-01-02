Погиб водитель автобуса, попавшего в ДТП под Рязанью

Агентство ТАСС уточняет, что он не был пьян.

Число пострадавших в результате аварии выросло до 21 человека. Среди них трое детей в возрасте от 6 до 7 лет. Трое пассажиров находятся в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. Медики не исключают, что может понадобиться транспортировка по воздуху в региональный центр, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники.

ДТП произошло сегодня утром в Скопинском районе, в ста километрах от Рязани. По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и врезался в опору железнодорожного моста. Он мог уснуть за рулем. На фотографиях с места происшествия видно, что удар был сильным. Всю переднюю часть автобуса вплоть до входной двери снесло. В это время в салоне находились около 50 человек. Как минимум пятеро из них погибли.

Полиция Рязанской области по факту аварии возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.