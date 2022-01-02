Акция «Елочный круговорот» стартовала в Москве

С сегодняшнего дня жители столицы смогут сдать свои живые новогодние елки для утилизации. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которая затем используется для подсыпки в вольерных комплексах и обустройстве экологических троп. В городе открыли без малого 600 пунктов приема деревьев, которые будут работать до 20-го февраля.

Данная акция проходит в городе с 2016-го года.