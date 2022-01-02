В связи с ДТП автобуса в Рязанской области открыта федеральная горячая линия, сообщает МЧС.

Авария произошла около шести утра на трассе Каспий. Автобус врезался в опору железнодорожного моста. В нем находилось 49 пассажиров. Погибли пять человек, включая водителя. Травмы различной степени тяжести получил 21 человек, в том числе двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации.