В Саудовской Аравии стартует ралли Дакар

Самый престижный ралли-рейд пройдет в 44 раз.

Подзаголовок для четвертого ралли в Саудовской Аравии на – «Изобилие песка». Многие участники жаловались на слишком каменистый ландшафт. Рельеф местности становился причиной многочисленных проколов и чрезмерного износа шин. Теперь большая часть маршрута, в том числе и самый протяженный марафонский этап, когда недопустима помощь извне, пройдет по барханам и пескам. Вмешается в ход ралли и политика. Российская команда КАМАЗ будет выступать под флагом автомобильной федерации страны, поскольку санкции, наложенные ВАДА на весь российский спорт, распространяются и на эти соревнования. Не будет на Дакаре и конкурентов КАМАЗа – белорусской команды МАЗ, которую отстранили из-за санкций Евросоюза, под которые попал сам завод.



44 ралли-рейд Дакар откроется этапом в Хаиле, а финишировать гонщикам предстоит в Джидде 14 января. День отдыха запланирован на 8-ое в Эр-Рияде.