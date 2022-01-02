Президент США Джо Байден сегодня, как ожидается, проведет телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудят деэскалацию напряженности на востоке Украины. Ранее СМИ сообщали, что Россия стягивает дополнительные военные силы к украинской границе.

В новь на 31-е декабря аналогичный разговор Байден провел с президентом России Владимиром Путиным. Вашингтон неоднократно предупреждал Москву, что в случае вторжения на Украину, против России введут беспрецедентные санкции. Путин в ходе разговора, как сообщается, пригрозил в ответ полным разрывом отношений двух стран в этом случае.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что Россия не заинтересована в усилении агрессивной риторики в отношении Украины и Запада, а обострение обстановки не выгодно ни одной из сторон. Об этом он сказал нашей радиостанции.

Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктова считает, что если развернется война с Украиной, то она станет причиной кризиса и ухудшит криминальную обстановку в Европе.

Деэскалация на Украине и российские требования гарантий безопасности от НАТО также будут обсуждаться 10-го января в Женеве на встрече представителей российского МИДа и Госдепа США, 12-го января в Брюсселе в рамках Совета Россия-НАТО и 13-го января в Вене по линии ОБСЕ.