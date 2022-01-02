ОАЭ перестанут выпускать за границу не привитых от коронавируса подданных

Об этом сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Запрет вступает в силу с 10 января. Выезжать без прививки только тем, кто не может ее сделать по медицинским показаниям, а также в «гуманитарных случаях» и для тех, кто выезжает на лечение. Уже привитым рекомендовано ревакцинироваться.