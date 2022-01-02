Об этом сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.
Запрет вступает в силу с 10 января. Выезжать без прививки только тем, кто не может ее сделать по медицинским показаниям, а также в «гуманитарных случаях» и для тех, кто выезжает на лечение. Уже привитым рекомендовано ревакцинироваться.
ОАЭ перестанут выпускать за границу не привитых от коронавируса подданных
Об этом сообщает национальное информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.