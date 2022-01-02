На Западном берегу реки Иордан почти 100 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

На Западном берегу реки Иордан, по данным палестинского агентства WAFA, почти 100 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными. У пятерых повреждения от резиновых пуль, у остальных признаки удушья от слезоточивого газа.

Пулями и газом разгоняли очередную демонстрацию против строительства домов для еврейских переселенцев.

Сегодня ночью также было неспокойно в секторе Газа: сторонники ХАМАС выпустили две ракеты по израильской территории, в ответ израильские военные атаковали объекты движения в анклаве. Сообщений о погибших и пострадавших при этом не поступало.