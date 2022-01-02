В Рязанской области по меньшей мере 5 человек погибли, 16 пострадали в ДТП с автобусом, сообщает региональное управление МВД. Среди пострадавших есть дети.

Рейсовый автобус с полусотней пассажиров ехал по трассе Москва-Астрахань и около 6 утра совершил наезд на опору железнодорожного моста.

На месте работает полиция, причины аварии уточняются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением либо уснул за рулем. Также сообщается, что в этом районе на дороге был сильный гололед.