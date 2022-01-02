В Санкт-Петербурге начали пускать в торговые центры и общепит только по QR-кодам для привитых от коронавируса или переболевших им. Кроме того, аналогичная система действует и для фитнес-клубов, музеев, театров, кинотеатров и прочих увеселительных заведений. Свободный доступ сохранился лишь в продовольственные магазины и аптеки. Освобождены от необходимости предъявлять коды граждане с медотводом от вакцинации. Получить код можно и с отрицательным тестом на ковид, но срок его действия составляет лишь 48 часов.

Изначально ограничения должны были вступить в силу еще в декабре, но Смольный отложил это решение.