Столичные поликлиники уже сегодня вернутся к плановой вакцинации москвичей от коронавируса

Получить прививку от опасной инфекции можно во всех поликлиниках города, однако для этого придется предварительно записаться через электронную систему ЕМИАС. Кроме того, иммунизироваться можно и в популярных общественных местах, где уже долгое время работают выездные бригады. Как отметили столичные власти, выходным днем решили сделать 1 января только потому, что в этот день традиционно наблюдается спад посещаемости.

Вместе с тем, как пишет интернет-издание «Холод», в последние недели перед Новым годом в Москве и почти всех регионах страны наблюдалось серьезное снижение показателей вакцинации. Рост был заметен лишь в Крыму, Северной Осетии, Мурманске и Хабаровске.

Ранее российский президент сообщил, что в стране коллективный иммунитет вплотную приблизился к показателю в 60%, но этого мало для победы над пандемией коронавируса. По его словам, необходимо, чтобы этот показатель был выше 80%.

Для того, чтобы получить прививку гражданину необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.