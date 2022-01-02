В австралийском штате Квинсленд с сегодняшнего дня ужесточают масочный режим на фоне новой вспышки коронавируса

Об этом объявил заместитель премьер-министра Стивен Майлс: «Практически во всех закрытых помещениях, за исключением мест, где можно есть и пить, и мест, где ведется напряженная работа, теперь потребуются маски. Это делается по рекомендации главного санитарного врача и является дополнительной мерой по замедлению темпов роста заболеваемости. Это новогодняя резолюция, мы настоятельно призываем всех жителей Квинсленда пойти и сделать бустерную вакцину сейчас, это то, что убережет вас от коронавируса, который, как мы теперь знаем, распространяется довольно быстро по всему штату».

По данным на 1 января, только в Квинсленде, Тасмании и Австралийской столичной территории, установлен национальный рекорд – свыше 33 тысяч случаев заболевания