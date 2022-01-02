В Москве заработают около пятисот пятидесяти пунктов приема новогодних елок

Елки, а также другие хвойные – пихты и сосны и утилизируют в рамках акции «Елочный круговорот». На сайте Мос.ру можно найти список пунктов, куда можно подвезти дерево. Организаторы просят москвичей освободить елку от игрушек и мишуры перед тем, как сдать. После этого деревья привозят в специально оборудованные места переработки. Всего в городе их 10 и самый крупный находится в Ульяновском лесопарке. Он в состоянии переработать до полутора тысяч стволов в день. Там древесину измельчают на специальной машине. Получившуюся щепу смешивают с навозом и оставляют на год, после чего используют для посадок растений в черте города. Впервые акция была проведена семь лет назад. Пункт тогда был только один – в Ясенево и туда принесли 300 деревьев. Сейчас собирают до 50 тысяч.

Акция «Елочный круговорот» продлится до 20 февраля.