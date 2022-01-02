Протестующие против коронавирусных ограничений могут сегодня собраться на митинг в Амстердаме, несмотря на запрет

Организаторы планировали, что на демонстрации в центре столицы Нидерландов будет свыше 25 тысяч человек. В полиции опасаются, что в толпе могут быть провокаторы. По данным ведомства, они планируют начать беспорядки. В мэрии сообщили, что согласуют акцию, но только если количество участников будет ограничено тремя тысячами, а шествие по городу отменят. Это предложение было проигнорировано.

Протестующие ранее собирались на улицах города, несмотря на запрет властей. Митинги против введенных из-за коронавируса ограничительных мер проходили с января этого года. Большинство из них не были согласованы. Полиция разгоняла участников акций водометами. Несколько сотен человек были задержаны за нарушение общественного порядка.

В Нидерландах накануне праздников закрыли все предприятия сферы обслуживания, отменили мероприятия, а людям запретили собираться на улице группами более 2 человек. Такие меры объяснили распространением нового омикрон-штамма.