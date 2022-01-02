Разные страны мира вновь вынуждены вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса

Для въезда в Черногорию уже с сегодняшнего дня обязательно потребуется прививка от опасной инфекции. Въезд будет разрешен только тем, кто был иммунизирован в последние полгода или имеет справку, подтверждающую, что человек уже переболел. При этом ограничения не исключают необходимость отрицательного ПЦР-теста. Те же, кто не захочет соблюдать требования властей, отправятся на 10-дневный карантин.

Для того чтобы покинуть Кувейт гражданам и резидентам придется сделать третью, бустерную, дозу вакцины, если иммунизация проходила более 9 месяцев назад. Что касается приезжих, чтобы попасть в эмират, им потребуется сдать ПЦР-тест и отправиться на десятидневный карантин, сроки которого могут сократиться при получении отрицательного теста на инфекцию.

В одном из штатов Австралии ношение масок сделают обязательным во всех помещениях, за исключением рабочего места и дома.

На фоне роста числа инфицированных ограничения продлили также Франция и Южная Корея.