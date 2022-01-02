Молодежная сборная России по хоккею, которую сняли с рейса в Калгари, вернется в Москву на сутки позже

Главный тренер сборной России Сергей Зубов назвал главной причиной скандала неправильное ношение масок. Из-за строгости местных правил это стоило российским и чешским хоккеистам места в самолете. Вылетать пришлось позже и из другого города. Шведская журналистка Мари Леман, летевшая этим рейсом сказала, что помимо отказа надеть маски хоккеисты были пьяны и курили. Об этом она написала в своем твиттере.

Один из менеджеров чешской команды Отакар Черны сказал порталу Чемпионат ком, что чехов перепутали с россиянами из-за почти одинаковых толстовок, а пили именно наши, что маски мешали им делать. Также он добавил, что Зубов курил в рукав, хотя сам тренер убеждал, что он три года как бросил. В Федерации хоккея России ТАСС сказали, что правила нарушал именно Зубов, а к игрокам претензий не было. В ФХР намерены опросить тех, кто летел вместе с нашими хоккеистами, выяснить мнение перевозчика и Международной федерации хоккея и потом сделать выводы.

В Канаде остаются два хоккеиста сборной – Матвей Мичков и Данила Юров, которые находятся на карантине по случаю обнаружения у них коронавируса.