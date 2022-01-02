Президент США Джо Байден проведет сегодня переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским

Американский лидер намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины и обсудить наращивание российских военных вблизи украинской границы, а также возможности разрешения ситуации дипломатическими методами, сообщил представитель Белого дома. Зеленский написал в Twitter, что ждет переговоров «с нетерпением».

Разговор состоится вскоре после беседы президента США с российским лидером. Тогда Байден предупредил, что Вашингтон примет решительные меры по отношению к Москве в случае вторжения на Украину: «Я ясно дал понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то шаги, если он войдет в Украину, к ним будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и за это придется заплатить высокую цену.Путин изложил некоторые из своих опасений по поводу НАТО, США и Европы, а мы изложили свои, и мы сказали, что начнем переговоры по некоторым из этих проблем, но я дал понять, что они могут работать только в том случае, если он на самом деле деэскалаирует, а не обостряет ситуацию».

На вопрос, грозят ли России санкции, если войска будут удерживать на границе, Байден ответил, что не собирается вести публичные переговоры, но подчеркнул, что Путин не может двигаться в направлении Украины.