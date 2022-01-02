Франция сокращает карантин для полностью вакцинированных с положительным тестом на коронавирус. В изоляции придется находиться не 10, а 7 дней. Или даже 5 при повторном отрицательном тесте. Тем, кто не вакцинирован, придется самоизолироваться в течение 10 дней с возможностью прекращения карантина через неделю на тех же условиях, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран газете le Journal du Dimanche. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что следующие несколько недель будут трудными, но не стал вводить новые ограничительные меры.
2022-01-02T05:11:53+03:00
2022-01-02T05:11:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 02 января 2022
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