Британское правительство рекомендовало госсектору отработать планы при отсутствии четверти персонала. Это обусловлено разработкой мер по минимизации сбоев в экономике и работе госучреждений в результате быстрого распространения штамма коронавируса «омикрон». Отмечается, что предприятия и государственные службы могут столкнуться с перебоями в ближайшие недели. Правительство не исключает, что в таких условиях придется привлекать волонтеров или, например, просить поработать вышедших на пенсию учителей.
2022-01-02T05:11:12+03:00
2022-01-02T05:11:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 02 января 2022
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