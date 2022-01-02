Британское правительство рекомендовало госсектору отработать планы при отсутствии четверти персонала. Это обусловлено разработкой мер по минимизации сбоев в экономике и работе госучреждений в результате быстрого распространения штамма коронавируса «омикрон». Отмечается, что предприятия и государственные службы могут столкнуться с перебоями в ближайшие недели. Правительство не исключает, что в таких условиях придется привлекать волонтеров или, например, просить поработать вышедших на пенсию учителей.