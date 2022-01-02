Проезд в общественном транспорте Москвы с сегодняшнего дня подорожал. Цена разовой поездки увеличится на 1 рубль – до 61 рубля, по карте «Тройка» – на 4, до 46 рублей. Изменится также стоимость абонементов. Останется прежней стоимость проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.