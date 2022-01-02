Проезд в общественном транспорте Москвы с сегодняшнего дня подорожал. Цена разовой поездки увеличится на 1 рубль – до 61 рубля, по карте «Тройка» – на 4, до 46 рублей. Изменится также стоимость абонементов. Останется прежней стоимость проезда с помощью системы распознавания лиц Face Pay, годичного проездного билета и билета на три месяца на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и наземном транспорте для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.
2022-01-02T05:09:52+03:00
2022-01-02T05:09:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 02 января 2022
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