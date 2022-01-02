Жилой дом загорелся в Свердловской области. 2 человека пострадали, 40 эвакуированы, сообщает сайт регионального главка МЧС. Пожар произошел в 3-этажном многоквартирном доме в городе Сухой Лог. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Горел чердак и 4 квартиры. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания — деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Пострадавшие госпитализированы с симптомами легкого отравления продуктами горения. Пожар уже ликвидирован. Для жильцов развернут пункт временного размещения в ближайшей школе.