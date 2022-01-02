Президент США Джо Байден проведет сегодня переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины со стороны США, сообщил представитель Белого дома. Также он собирается обсудить «наращивание военных России» на границе с Украиной и то, как можно разрешить ситуацию дипломатическими методами. Зеленский позже написал в Twitter, что ждет переговоров «с нетерпением».

Этот разговор состоится вскоре после беседы президента США с российским лидером. Тогда Байден пригрозил санкциями, если Россия начнет вторжение на Украину.