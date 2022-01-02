Дэниел Крейг, сыгравший в шести фильмах Джеймса Бонда, получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Такой же награды по сюжету бондианы был удостоен и его киногерой. Актер получил награду за заслуги в кино и театре, следует из документа на сайте правительства Великобритании. Он стал кавалером ордена — это наименьшая степень старшинства данной награды.

Помимо Крейга, наград в честь Нового года от британской монархии удостоены более 1200 человек — ученые, политики, спортсмены и люди, которые работали над сбором средств для благотворительных организаций. Наивысшую награду — Благороднейший орден Подвязки получил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.