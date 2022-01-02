США отменили беспошлинный доступ на американский рынок для товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали. В Вашингтоне считают, что власти этих стран нарушали права человека или же подрывали конституционный порядок. Об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах. Отмечается, что страны имеют возможность восстановить свой статус, если выполнят определенные требования.