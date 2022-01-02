Израильские силы безопасности применили резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне акций палестинских арабов

Израильские силы безопасности применили резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне акций протеста палестинских арабов в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Почти 100 человек пострадали. Пятеро из них ранены, у остальных наблюдаются признаки удушья. Как сообщило агентство ВАФА, палестинцы протестовали против строительства на горе Сабих домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. Полицейские преградили им путь и разогнали демонстрацию. По информации агентства, столкновения произошли также в Калькилии и Восточном Иерусалиме, откуда тоже поступили сведения о пострадавших. В Хевроне израильские власти арестовали шестерых участников акций протеста. Повышенные меры безопасности приняты в Дженине.
2022-01-02T04:09:16+03:00
2022-01-02T04:09:16+03:00
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04:09, 02 января 2022
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