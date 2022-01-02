Израильские военные атаковали объекты ХАМАС в секторе Газа. Удары нанесены по постам безопасности и тренировочному лагерю палестинского движения, сообщила армейская пресс-служба. Отмечается, что это стало ответом на пуск боевиками двух ракет из анклава в сторону Израиля, которые взорвались у побережья. Сообщений о возможных жертвах и пострадавших в обоих случаях не поступало.