В Санкт-Петербурге для посещения ресторанов, кафе и торговых центров теперь необходимо предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Требование не распространяется на продовольственные магазины, магазины с товарами первой необходимости, аптеки, заправки, магазины без торгового зала, заведения общепита на вокзалах и в аэропорте. Изначально власти хотели ввести эту меру с 1 декабря, но сроки несколько раз переносили.

QR-коды в Петербурге также нужны при посещении спортивных мероприятий, цирков, театров, музеев, кино, бассейнов и фитнес-центров.