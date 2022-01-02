Куба отметила 63-ю годовщину победы революции. Традиционные торжества состоялись без массового скопления зрителей из-за пандемии коронавируса. Официальные празднования прошли в восточном городе Сантьяго-де-Куба. Представители властей возложили цветы к могиле лидера революции Фиделя Кастро. На площади, с которой команданте провозгласил победу, в полночь под звуки национального гимна был поднят огромный кубинский флаг. Улицы городов по всей стране также украшены национальными флагами и плакатами с революционными лозунгами.