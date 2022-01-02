Количество госпитализированных с коронавирусом в Нью-Йорке выросло почти вдвое за 10 дней. Об этом свидетельствуют данные офиса губернатора штата. По состоянию на 1 января в больницах находится около 8,5 тысяч человек. От болезней, связанных с ковидом, умерли 88 пациентов (10 дней назад было 57). Количество новых случаев заболевания составило почти 85,5 тысяч, в то время как 10 дней назад выявили около 29 тысяч.
2022-01-02T03:06:44+03:00
2022-01-02T03:06:44+03:00
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03:06, 02 января 2022
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