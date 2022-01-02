По меньшей мере три человека погибли, четверо пострадали при стрельбе на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи. Один госпитализирован в критическом состоянии, сообщило местное издание «Сан геральд» со ссылкой на полицию. По информации правоохранительных органов, на мероприятии произошла драка, переросшая в перестрелку. Ведется расследование.