По меньшей мере три человека погибли, четверо пострадали при стрельбе на новогодней вечеринке в американском штате Миссисипи. Один госпитализирован в критическом состоянии, сообщило местное издание «Сан геральд» со ссылкой на полицию. По информации правоохранительных органов, на мероприятии произошла драка, переросшая в перестрелку. Ведется расследование.
2022-01-02T03:06:02+03:00
2022-01-02T03:06:02+03:00
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03:06, 02 января 2022
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