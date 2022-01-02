Россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, теперь разрешили выходить на пенсию досрочно — на два года раньше. При этом есть обязательные условия — помимо сокращения штата или ликвидации организации, также нужно наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).
2022-01-02T03:05:16+03:00
2022-01-02T03:05:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 02 января 2022
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