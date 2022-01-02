Россиянам, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, теперь разрешили выходить на пенсию досрочно — на два года раньше. При этом есть обязательные условия — помимо сокращения штата или ликвидации организации, также нужно наличие необходимого страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).