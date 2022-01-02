Миссия ООН в Косове не получала официального уведомления об объявлении российского сотрудника персоной нон грата

Миссия ООН в Косове не получала официального уведомления об объявлении Приштиной российского сотрудника персоной нон грата. Принимаются меры по обеспечению его безопасности, сказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, организация поддерживает контакты с представителями властей по этому вопросу. Он также отметил, что статус «персона нон грата» неприменим к сотрудникам ООН.

Ранее власти самопровозглашенной республики объявили о намерении выслать россиянина «из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность». Посольство России в Белграде назвало это решение «очередной антироссийской и антиооновской провокацией».