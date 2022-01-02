Отбор газа из европейских подземных хранилищ 31 декабря стал самым низким за 10 лет. В то же время закачка превысила объем изъятий. Это произошло на фоне теплой погоды и прихода в регион субтропических воздушных масс. Кроме того, после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что газопровод «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации, биржевая цена на голубое топливо в Европе опускалась ниже 800 тысяч долларов за 1 тыс. куб. м. В декабре цены несколько раз обновляли максимум, приблизившись к отметке 2200 долларов.