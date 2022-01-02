Власти Франции вновь ужесточают антиковидные меры на фоне роста числа заболевших. С понедельника маски в общественных местах придется носить детям старше шести лет. С 31 декабря это требование стало обязательным в ом числе и на улицах, для взрослых и детей в возрасте от 11 лет. Исключение сделано для велосипедистов и тех, кто занимается спортом. Этому примеру уже последовали власти других крупных городов. Напомню, во Франции с середины прошлой недели ежесуточно выявляют более 200 тысяч заражений.