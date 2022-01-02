Ямайка не выдаст Гаити одного из главных подозреваемых в убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Задержанного в октябре колумбийца Марио Антонио Паласиоса депортируют в понедельник на родину. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление местных властей. В конце октября руководство Гаити направляло официальный запрос на выдачу Паласиоса.

Моиз был застрелен в июле прошлого года во время нападения на резиденцию главы государства. Ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.