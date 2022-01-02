Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Челябинск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика неисправности бортового компьютера. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Посадка прошла благополучно. Перед этим самолет сделал девять кругов недалеко от аэропорта, чтобы выработать топливо.