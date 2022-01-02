В Москве подорожал проезд в общественном транспорте. Так, разовая поездка по «Единому» билету выросла на 1 рубль, до 61 рубля. По карте «Тройка» — на 4, до 46 рублей.

Стоимость проезда по бесконтактной оплате Face Pay, как и прежде, составляет 46 руб. Не изменились цены на годичный проездной и билет на три месяца на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов. В департаменте транспорта объяснили, что цены пришлось поднять из-за возрастающих расходов на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие. Для метро рост составил 13%, для наземного транспорта — почти 16%.