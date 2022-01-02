Жертвами непогоды в Египте стали три человека. В шести провинциях отменены школьные занятия. Власти объявили там режим чрезвычайной ситуации. Как передает информационный портал «Аль-Яум ас-Сабиа», причиной стал атмосферный фронт, который вызвал проливные дожди и сильные туманы в большинстве районов страны. Тем временем на красноморский курорт Хургада обрушился град и снег с дождем.