Во Франции в Новогоднюю ночь сожгли 874 автомобиля. Это меньше, чем в предыдущие годы, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. По его словам, в 2019 году сожженных машин было более 1300. Данные за прошлый год он не привел, так как в стране из-за пандемии действовал комендантский час. Министр отметил, что количество нападений на сотрудников полиции тоже сократилось. При этом выросло число задержанных. За ночь таковых более 440 человек, большую часть из них поместили под стражу.

В свою очередь BFM TV передает, что в Париже, где на улицах вновь ввели обязательное ношение масок из-за роста числа заболевших ковидом, за нарушение этого правила прошлой ночью оштрафовали почти 780 человек.