Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что наступивший год может стать последним для пандемии коронавируса. Однако это возможно только при условии, если странам удастся покончить с неравенством при распределении вакцин, сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В своем новогоднем обращении он назвал причиной появления нового варианта ковида «Омикрон» «узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами». ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства, которые предлагают своим гражданам делать третьи прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.