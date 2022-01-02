Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что наступивший год может стать последним для пандемии коронавируса. Однако это возможно только при условии, если странам удастся покончить с неравенством при распределении вакцин, сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В своем новогоднем обращении он назвал причиной появления нового варианта ковида «Омикрон» «узкий национализм и создание чрезмерных запасов вакцин некоторыми странами». ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства, которые предлагают своим гражданам делать третьи прививки, в то время как во многих регионах значительная часть населения не получила и первую дозу вакцины.
2022-01-02T01:08:25+03:00
2022-01-02T01:08:25+03:00
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01:08, 02 января 2022
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