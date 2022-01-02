Назальная вакцина против коронавируса станет доступна для россиян через 3-4 месяца. Об этом сообщил агентству ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, она будет эффективна против нового штамма «омикрон». Ранее Гинцбург пояснял, что этот препарат в виде спрея не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней.