Назальная вакцина против коронавируса станет доступна для россиян через 3-4 месяца. Об этом сообщил агентству ТАСС директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, она будет эффективна против нового штамма «омикрон». Ранее Гинцбург пояснял, что этот препарат в виде спрея не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней.
2022-01-02T01:07:29+03:00
2022-01-02T01:07:29+03:00
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01:07, 02 января 2022
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