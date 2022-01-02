В Кабардино-Балкарии спасатели нашли заблудившуюся группу туристов из Москвы. В региональном МЧС заверили, что дальнейшая помощь, в том числе медицинская, им не понадобилась.

Пятеро туристов заблудились в горах в окрестностях города Тырныауз 1 января во время вечерней прогулки. Из-за наступления темноты они не смогли найти дорогу к месту проживания. На помощь им выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.