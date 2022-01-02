ЕМПЧ временно запретил России выдавать Белоруссии обвиняемого в причинении морального вреда милиционеру

Европейский суд по правам человека временно запретил России выдавать Белоруссии Дмитрия Подлобникова, которого на родине обвиняют в причинении морального вреда милиционеру. Запрет действует до 31 января, написал в своем телеграм-канале руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. Как напоминает «Новая газета», дело против 25-летнего белоруса завели из-за того, что он открытой ладонью ударил сотрудника милиции по каске во время прошлогодних протестов. Ранее за это он уже отбыл административный арест. В августе 2020 года молодого человека задержали, но позже отпустили. После этого он уехал в Россию, где в мае прошлого года его арестовали по запросу Минска. Сейчас он находится в СИЗО.