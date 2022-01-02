В Москве с сегодняшнего дня подорожает проезд на общественном транспорте

Разовая поездка по «Единому» билету вырастет на 1 рубль, а по карте «Тройка» — на 4. Поменяется стоимость проезда по абонементу на один и два месяца. В среднем она вырастет чуть больше чем на 1 рубль. В столичном департаменте транспорта сообщили, что вынуждены повышать цены на билет в наземном транспорте, метро, МЦК и МЦД из-за возросших расходов на электроэнергию, топливо, комплектующие и инфраструктуру в целом. При этом правительство Москвы планирует увеличить финансовую поддержку всех транспортных предприятий города в ближайшие два года.

Отмечается, что стоимость проезда по технологии Face Pay, которая позволяет бесконтактно оплатить его при распознавании лица пассажира, не изменится. Не вырастет и цена на годовой абонемент и билет на проезд для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов.

В текущем году в Москве появятся новые проездные для наземного транспорта – на 90 дней и на год.