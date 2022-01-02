Обязательные QR-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе с сегодняшнего дня введены в Петербурге

Горожане будут обязаны предъявлять электронный сертификат при посещении заведений общепита и торговых центров.

Изменения в постановлении № 121 об «антиковидных» ограничениях в Петербурге вступили в силу с сегодняшнего дня. Теперь петербуржцы будут обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий защиту от коронавируса, или медотвод от прививки при посещении ресторанов, баров и кафе. Также без электронного сертификата горожан не пустят в магазины розничной торговли. К ним не относятся аптеки, заправки, продовольственные магазины, а также заведения без зала обслуживания. Напомню, что изначально QR-коды о вакцинации планировали ввести в Петербурге еще в начале прошлого месяца. Данную меру против эпидемии COVID-19 перенесли после того, как представители бизнеса обратились к городским властям с просьбой о помощи.

Кроме того, в Петербурге QR-код необходим при посещении бассейнов, фитнес-центром, театров и кинотеатров, массовых спортвиных мероприятий и при заселении в отели.