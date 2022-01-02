Президент, по данным адвоката Бадамшина, уволил главу следствия по так называемым «болотному» и «московскому» делам

Документ об отставке генерал-майора юстиции Рустама Габдулина выложен в телеграм-канале юриста. Его подлинность изданию «Радио Свобода*», признанному в России иностранным агентом, подтвердил близкий знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер – 729. При этом на сайте Кремля документ не опубликован, есть лишь предшествующий ему 728-й и последующий 730-й.

Габдулин получил известность после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Кроме того, он возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

* Радио Свобода - СМИ, признанное иностранным агентом.