Президенты США и Украины проведут сегодня телефонные переговоры

Американский лидер Джо Байден намерен таким образом выказать поддержку суверенитета Киева, сообщили в Белом доме. Основной же темой станет вопрос о наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. Главы двух стран намерены обсудить, как при помощи дипломатии можно решить сложившуюся проблему.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в социальной сети Твиттер, что ждет разговора с нетерпением. По его словам, переговоры будут посвящены координации совместных шагов во имя мира на Украине и безопасности в Европе.

Ранее состоялся аналогичный телефонный разговор Джо Байдена с российским коллегой. Американский президент вновь акцентировал внимание на том, что Вашингтон пойдет на решительные меры, если Россия все же начнет войну с Украиной.

Осенью прошлого года ряд западных СМИ написал о подготовке военного вторжения России на Украину. Официальная Москва обвинения отрицает.