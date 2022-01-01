По меньшей мере 10 заключенных убиты при попытке сбежать из тюрьмы в Гаити

Большинство из них застрелили на месте, двое человек скончались в больнице от полученных травм, пишет местное сетевое издание «Аити-24». При попытке побега осужденные подожгли столовую и тюремный склад. Сейчас, как заверяют власти, ситуация в исправительном учреждении под контролем, изъято несколько единиц огнестрельного оружия. В ходе ЧП ранения получили четверо полицейских.